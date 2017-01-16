معركة الموصل.. مكافحة الإرهاب تستعد لعبور نهر دجلة

تستعد قوات مكافحة الإرهاب، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية في معركة الموصل، إلى عبور نهر دجلة إلى الجهة اليمنى من الموصل، بالقرب من مطار المدينة لتشارك في فتح جبهة جديدة مع تنظيم "داعش" عند اقتحام آخر معقل له.

وأفادت مصادر لـ"الحدث" بوصول خمسة جسور عائمة أرسلها التحالف إلى قاعدة القيارة لتشييدها على نهر دجلة وعبور القوات العراقية إلى الجانب الآخر. وتنقل الجسور من الكويت عبر شاحنات إلى جنوب الموصل.

أما القوات التي أنهت مهامها في جنوب شرق الموصل، وهي الشرطة الاتحادية والرد السريع، فسيهجمون على الساحل الأيمن من جهة البوسيف التي تعرف كذلك بتلال البوسيف، وهي منطقة مرتفعة تطل على مطار الموصل.

من جهته، أعلن قائد المحور الشمالي للموصل، نجم الجبوري، السيطرة بالكامل على حي الكِندي الذي يضم منشأة الكِندي شرق الموصل.

وفي تطور آخر، تمكنت قواتُ مكافحة الإرهاب - الرتل الشمالي من السيطرة على حيّي الأندلس والشرطة المحاذيين لجامعة الموصل، فيما استطاع الرتل الجنوبي من قوات مكافحة الإرهاب من السيطرة على حي النبي يونس وحي الجمّاسة.