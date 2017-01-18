جسور دجلة وجامع الموصل الكبير في قبضة القوات العراقية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، تحقيق تقدم كبير في معركة الموصل بالسيطرة الكاملة على جسور المدينة الخمسة على نهر دجلة، والتي تصل نصف المدينة الشرقي، بنصفها الغربي.

كما بسطت سيطرتها على أحياء المهندسين والثقافة والوزراء، وهي الأحياء المحاذية لجامعة الموصل.



ومن جهة حي النبي يونس، استعادت القوات أحياء الجزائر والنعمانية والعطشانة والسويس، وباتت على مشارف المنطقة الأثرية وسط الساحل الأيسر. كما تمكنت من تحرير حيي سنحاريب والزراعة، والسيطرة على الجامع الكبير، الذي كان يسمى بـ"جامع صدام".

فيما أعلنت قوات الجيش العراقي في محور شمال الموصل تقدم قواتها إلى حي العربي، بعد سيطرتها على منشأة الكندي الاستراتيجية.

وكانت القوات العراقية حققت تقدماً ملحوظاً في الجزء الشرقي من الموصل، وقال صباح النعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، للتلفزيون العراقي إنه تمت السيطرة على ما يتجاوز 60 من إجمالي 80 حياً في شرق الموصل منذ بدء الهجوم في 17 أكتوبر.

في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، أن القوات العراقية بدأت "بالتحرك" ضد تنظيم داعش في غرب الموصل، وهي منطقة لا يزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل.