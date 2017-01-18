بعد السيطرة على شرق الموصل.. إطلاق معركة الساحل الأيمن

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في كلمته الأسبوعية إن القوات الأمنية تسيطر على معظم الساحل الأيسر للموصل، وبدأت بالتحول نحو الساحل الأيمن للمدينة، من دون إيضاح تفاصيل أكثر عما تقوم به تلك القوات.

وأكد العبادي أن داعش فقد أغلب حواضنه سواء المالية أو المناطقية في العراق.

هذا.. وأعلنت قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب أنها سيطرت على كامل الساحل الأيسر في الموصل، من جانبه أعلن الجيش العراقي السيطرة على كامل القسم الشرقي لمدينة الموصل من تنظيم داعش.

وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق، طالب شغاتي، إن الضفة الشرقية من نهر دجلة باتت خالية من داعش وستبدأ مرحلة طرد داعش.

وأفادت مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب أن القوات الأمنية استعادت أحياء المهندسين والجزائر والعطشانة والدركزلية، ضمن المحور الشرقي من الموصل، مشيرة إلى أن حي الوزراء فقط كان يفصلها عن السيطرة على الجانب الأيسر من المدينة بالكامل.

وأوضحت المصادر أن قوات الجهاز أعدت خطة للعبور إلى الجانب الأيمن للمدينة لاستعادتها من قبضة داعش خلال المدة القريبة المقبلة.