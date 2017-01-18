شاهد.. غارة جوية استهدفت "دواعش" حاولوا الهرب من الموصل

أظهر فيديو ضربة جوية استهدفت عناصر تنظيم داعش أثناء محاولتهم الهروب من منطقة الرشيدية شمال شرق الموصل وذلك عبر النهر نحو منطقة مشيرفة في الساحل الأيمن من الموصل.

يشار إلى أن حي الرشيدية لا يزال خارج سيطرة الأمن العراقي ولم يحرر حتى الآن.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، تحقيق تقدم كبير في معركة الموصل بالسيطرة الكاملة على جسور المدينة الخمسة على نهر دجلة، والتي تصل نصف المدينة الشرقي، بنصفها الغربي.

فيما استعادت القوات الأمنية أحياء المهندسين والجزائر والعطشانة والدركزلية، ضمن المحور الشرقي من الموصل، مشيرة إلى أن حي الوزراء فقط يفصلها عن السيطرة على الجانب الأيسر من المدينة بالكامل.

ومن جهة حي النبي يونس، استعادت القوات أحياء الجزائر والنعمانية والعطشانة والسويس، وباتت على مشارف المنطقة الأثرية وسط الساحل الأيسر. كما تمكنت من تحرير حيي سنحاريب والزراعة، والسيطرة على الجامع الكبير، الذي كان يسمى بـ"جامع صدام".