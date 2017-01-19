العراق.. استكمال تطهير الجانب الشرقي للموصل

تواصل القوات العراقية، الخميس، عمليات تطهير ومطاردة المتطرفين في آخر جيوب لهم في الجانب الشرقي للموصل غداة إعلان "تحرير" تلك الجهة من المدينة.

وأعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الغني الأسدي، الذي يخوض معظم المعارك في الموصل، الأربعاء، "تحرير" الجانب الشرقي من المدينة.

وقال الأسدي لفرانس برس إن قواته تقوم بمساعدة الجيش في استعادة منطقتين متبقيتين تحت سيطرة "داعش"، بينها القصور الرئاسية وفندق، مشيراً إلى أنه حتى صباح الخميس، لا تزال هناك اشتباكات بواسطة القناصين وأسلحة ثقيلة، "وقد تم التعامل معهم من قبل طيران التحالف الدولي، وتستعد قواتنا الآن للتقدم لإكمال عمليات التطهير".

ويقع الفندق والقصور في الجانب الشرقي لنهر دجلة الذي يقسم مدينة الموصل إلى جانبين.

ويشكل الإعلان عن اكتمال تحرير الجانب الشرقي خطوة مهمة في الهجوم الذي أطلق قبل ثلاثة أشهر لاستعادة آخر معقل للمتطرفين في العراق فيما لا تزال قوات مكافحة الإرهاب والقوات الأخرى تواصل عمليات التطهير.

ولا يزال مئات آلاف من المدنيين عالقين في الجانب الغربي من المدينة. ومن المتوقع أن تجري معارك شرسة بعد بدء الهجوم على تلك المنطقة.