القوات العراقية تستعد لاقتحام الجانب الأيمن من الموصل

تستعد القوات العراقية لاقتحام الجانب الأيمن من الموصل، وذلك بعد سيطرتها على الجانب الأيسر والوصول إلى ضفة نهر دجلة.

ونشر تنظيم "داعش" القناصة في كل من مناطق راس الخور والشفاء وباب الطوب على ضفاف النهر، في محاولة لتأمين الشريط المؤدي إلى مركز المدينة ومنع تقدم القوات العراقية، وفق مراسل "الحدث".

كما نشر التنظيم عناصر في المناطق الجنوبية، بينما شهدت منطقة 17 تموز غارات جوية عدة نفذها التحالف الدولي.

كذلك يواجه "داعش" انكسارات في صفوف عناصره، خاصة بعد الهزائم التي لحقت به خلال المرحلة الثانية من معركة الموصل، وفق المصادر.

وكان قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت ، قد أعلن أن حصيلة العمليات انتهت بتحرير كامل المحور في الساحل الأيسر، والتي أسفرت عن قتل 974 إرهابياً وتدمير 152 آلية مفخخة و120 هدف مهم، إضافة إلى 9 طائرات مسيرة و55 حزام ناسف و500 عبوة ناسفة و47 سلاحاً ثقيلاً و6 زوارق، والاستيلاء على كميات كبيرة من المقذوفات الحربية والأسحلة المتنوعة.