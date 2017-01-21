العراق.. داعش يفجر ثاني أكبر فنادق الموصل

أفاد مصدر محلي في نينوى، السبت، أن "داعش" فجر فندق الموصل، وهو ثاني أكبر فنادق المدينة غربي المحافظة.

وقال المصدر إن "تنظيم داعش أقدم على نسف فندق الموصل في حي الرفاعي غربي المدينة عند مدخل الجسر الثالث من الساحل الأيمن للموصل، مبيناً أنه "ثاني أكبر الفنادق فيها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم وضع كميات كبيرة من المتفجرات، ودمر المبنى بشكل كامل".

من جهة أخرى، استهدف سلاح الجو العراقي مواقع داعش في الساحل الأيمن من الموصل، ودمّر عدداً من مقاره.

كما قصفت مقاتلات التحالف الدولي زوارق كانت تقل عدداً من عناصر داعش أثناء هروبهم من حي الراشيدية، آخر معاقل التنظيم في الساحل الأيسر.

فيما تحدث شهود عن جثث عناصر داعش وهي تطفو في مياه نهر دجلة في الموصل.