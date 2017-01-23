بارزاني: سأعلن استقلال كردستان إذا عاد المالكي للحكم

قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، إنه سيعلن استقلال إقليم كردستان العراق إذا تولى نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، ونائب رئيس الجمهورية الحالي، رئاسة الوزراء مجدداً في بغداد.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، نشرت الاثنين، قال بارزاني معلقاً على احتمال عودة المالكي لرئاسة الوزراء: "سأعلن استقلال كردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء، وليكن ما يكون، من دون الرجوع إلى أحد.. لا يمكن أن أقبل بعراق يحكمه المالكي".

وكشف أنه صارح رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن العراقيين "فشلوا في بناء شراكة حقيقية فيما بينهم، وأنه من الأفضل أن يكونوا "جيراناً طيبين". كما أوضح أن عملية الإطاحة بهوشيار زيباري، وزير المالية من حكومة حيدر العبادي، المقصود بها العبادي شخصياً وعملية الموصل، من أجل "إسقاط الأول وإفشال الثانية، وإعادة نوري المالكي رئيساً للوزراء".

"إيران هي صاحبة النفوذ في بغداد"

ورأى أن ما تحقق حتى الآن في عملية الموصل يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش، لكنه امتنع عن التكهن بموعد نهائي لانتهاء العملية. وكشف أن خسائر البيشمركة ضد تنظيم داعش بلغت 1668 قتيلاً و9725 جريحاً، في حين بلغت خسائر التنظيم نحو 15 ألف مقاتل، على حد قوله.

وعن علاقاته بالإدارة الأميركية الجديدة، أكد رئيس إقليم كردستان أن لديه علاقات جيدة بها، متوقعاً استمرار الدعم الأميركي للأكراد، ونافياً أن تكون واشنطن صاحبة اليد الطولى بالعراق، مشيراً إلى أن إيران هي صاحبة النفوذ في بغداد.