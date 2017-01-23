بغداد ترحب بجنرال "فيلق القدس" سفيراً لطهران

قال مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، إن بلاده ترحب بتعيين العميد إيرج مسجدي، المستشار الأعلى لقائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، سفيراً لطهران في بغداد.

وبينما تعالت الأصوات المعارضة في العراق والعالم العربي ضد تعيين جنرال بفيلق القدس الإيراني المدرج على لائحة الإرهاب الدولية سفيرا في بغداد، قال الفياض إن بلاده ستوافق على تعيين مسجدي لأنه "ساهم في دعم الحشد الشعبي".

وقال الفياض وهو رئيس هيئة ميليشيات الحشد الشعبي في تصريحات لقناة "العالم" الإيرانية، الأحد، إن "تعيين العميد إيرج مسجدي بمنصب سفير لإيران ببغداد لا يتعلق بالسعودية، وهو موضوع يرتبط بإيران والعراق"، في إشارة إلى تصريحات السفير السعودي السابق لدى بغداد، ثامر السبهان، والتي وصف خلالها مسجدي بأنه "مجرم حرب ومطلوب دولياً".

وأكد مستشار الأمن الوطني العراقي بالقول: "لدينا ذكريات جيدة جداً تجاه العميد إيرج مسجدي الذي ساهم في دعم الحشد الشعبي والقوات العراقية بعد سيطرة تنظيم داعش ودخوله إلى العراق".

سفراء إيران بالعراق قادة فيلق القدس

وعينت إيران ثلاثة سفراء كلهم من "فيلق القدس" لها في العراق منذ 2003، وأولهم كان حسن كاظمي قمي الذي شغل المنصب لمدة 6 سنوات ونصف السنة، فيما تولى حسن دنائي فر الذي كان القائد العام للقوات البحرية في فيلق القدس، ومسؤول القسم الاقتصادي فيه، منصب سفير بلاده في بغداد لمدة 6 سنوات أخرى.

والسفير الثالث هو إيرج مسجدي المستشار الأعلى للجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس"، وهو فرع العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن ملف العراق في الحرس الثوري، الذي لعب دوراً بارزاً في تأسيس ميليشيات "الحشد الشعبي" الموالية لطهران في العراق.

ويعتبر مسجدي من أقدم قادة الحرس الثوري، ومن أول قيادات "فيلق القدس"، حيث كان يترأس مقر "رمضان" في الحرس الثوري إبان حكم نوري المالكي كرئيس وزراء للعراق (2006 – 2014).

ومقر "رمضان" هو فرع العمليات الاستخبارية للحرس الثوري خارج إيران، ومختص بحرب العصابات والقتال في الشوارع، تم إنشاؤه عام 1983.

يشرف مسجدي حالياً على قيادة ميليشيات الحشد الشعبي، حيث يتلقى كل من هادي العامري وأبو مهدي المهندس (قياديين في الحشد) أوامرهما بشكل مباشر من الجنرال مسجدي، حيث كان الرجلان على علاقة وثيقة مع مستشار قائد فيلق القدس منذ أن كانا يقاتلان في صفوف الحرس الثوري أثناء حرب إيران مع العراق في الثمانينيات (1980 – 1988).

استقر الجنرال مسجدي منذ عام 2014 في العراق كمشرف على مقر فيلق القدس هناك، ويعتبر المسؤول الأعلى لتنفيذ السياسات الإيرانية في العراق.