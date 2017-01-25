العبادي يوجه القوات العراقية لتحرير غرب الموصل

عبّر المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، جويل ميلمان، عن قلقه العميق على حياة أهالي مدينة الموصل، لاسيما الذين يعيشون في القسم الغربي من المدينة.

وقال ميلمان: "بعد 100 يوم من العمليات العسكرية لاستعادة الموصل، نريد التعبير نحن وشركاؤنا في المنظمات الإنسانية عن قلقنا العميق إزاء محنة نحو 750 ألف مدني يعيشون حالياً في القسم الغربي من المدينة، حيث يتوقع أن تبدأ المعارك في الأسابيع المقبلة".

فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على القسم الشرقي من مدينة الموصل، وذلك بعد إتمام السيطرة على حي الرشيدية.

كما دعا العبادي القوات العراقية إلى التحرك بسرعة لتحرير الجانب الغربي من المدينة.