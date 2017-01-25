العراق.. منح مالية للعوائل التي تعود لمناطقها المحررة

كشف رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، في مؤتمر صحافي بمبنى الوزارة في بغداد، اليوم الأربعاء، عن وصول أعداد النازحين من نينوى والحويجة بعد تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل إلى 191 ألف نازح، بينما تم إعادة 37 ألف نازح إلى مناطقه السكنية المحررة.

وأكد الجاف أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة لعودة النازحين من شرق نينوى إلى داخل مدينة الموصل (الساحل الأيسر) من خلال إخلاء مخيمات الإيواء وعودة العوائل إلى مناطقهم المحررة. وأوضح أن الخطة السريعة ستشمل عودة 90 ألف نازح خلال شهر واحد، مبيناً أن "العدد الكلي للعوائل النازحة التي عادت لمناطقها في عموم العراق بلغ مليوناً و600 ألف شخص، أغلبهم في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد".

ولفت إلى أن العدد المتوقع للنزوح من الساحل الأيمن للموصل خلال عمليات التحرير يتراوح بين 200 و250 ألف نازح، مشدداً على أن الحكومة مستعدة لاستقبال هذه الأعداد، فضلاً عن تأمين الاحتياجات اللازمة لهم.

وأوضح الجاف أيضاً أن اللجنة العليا للنازحين صادقت اليوم على قرار يقضي بصرف منحة مالية لكل عائلة نازحة عائدة إلى منطقتها المحررة "بعد إثبات تسجيل العودة". وتبلغ قيمة هذه المنحة مليوناً ونصف المليون دينار عراقي (1220%) لكل عائلة، وهي ممولة من موازنة اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين. في المقابل سيتم صرف منحة 500 ألف دينار (400$) للعوائل النازحة التي لا تتمكن من العودة إلى مناطقها لأسباب أمنية، إلا أنه لفت إلى أن هذه المبالغ تتوقف على تمويل وزارة المالية لوزارة الهجرة.