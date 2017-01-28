أين اختفى زعيم داعش.. فرّ أم قضى في أحد الأنفاق؟

في الوقت الذي سجلت فيه القوات العراقية تقدماً ملحوظاً، لاسيما بعد استعادتها شرقي الموصل، واستعدادها لمعركة الساحل الأيمن، تطرح العديد من التساؤلات حول مصير زعيم داعش، أبوبكر البغدادي.

ففي حين كانت كل المؤشرات قبل أشهر تؤكد أن رأس داعش لا يزال في الموصل، لا سيما وأن اللواء سيروان بارزاني، قائد في قوات البيشمركة قرب الموصل، قال في لقاء خاص مع "الحدث" بعد شهر من انطلاق عملية استعادة الموصل أو ما أطلق عليها "معركة قادمون يا نينوى" في 17 أكتوبر الماضي، إن المعلومات تفيد بوجود زعيم داعش البغدادي داخل الموصل، يبدو أن المعادلة تغيرت بعد أشهر من التقدم المحقق.

فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية ليث النعيمي في تصريحات صحفية الجمعة أن غالبية قيادات داعش إما قتلت أو أصيبت أو هربت، لأنها كانت تمتلك أنفاقاً بطول أكثر من 20 كم، مضيفاً أن المعطيات الاستخباراتية تشير إلى عدم وجود البغدادي لا في الساحل الأيمن ولا في محافظة نينوى كلها، دون أن يجزم ما إذا كان فر أو قضى في أحد تلك الأنفاق كغيره من قيادات التنظيم.

يذكر أن آخر تسجيل صوتي للبغدادي بث في أوائل نوفمبر 2016، ودعا فيه أنصاره إلى القتال، واعداً إياهم بما سمّاه "النصر المكين والفتح المبين الذي وعد الله به عباده". أما التسجيل السابق له فكان في ديسمبر 2015.