بالصور.. آليات وهمية اعتمدها داعش في الموصل

لا يزال تنظيم داعش، على الرغم من أنه بدأ يتقهقر في العراق، لا سيما بعد سيطرة القوات العراقية على الجزء الشرقي من الموصل، يتفنن في أساليبه القتالية، محاولاً صد تراجعه وتنفيذ عمليات هجومية مفاجئة.

وفي جديده، ما كشفت عنه وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، عن سيارات وآليات عسكرية وهمية اعتمدها التنظيم للتمويه.

فقد عثر قسم استخبارات عمليات تحرير نينوى، أحد تشكيلات مديرية الاستخبارات العسكرية على ما يشبه المصنع لصناعة مجسمات وهمية لآليات عسكرية. وقد أفادت الوزارة أنه تم العثور على "مشبهات العجلات الوهمية من مادة الخشب لغرض تمويه وإيهام الطائرات المسيرة والاستطلاع والمقاتلة وبقية القطعات في منطقة الحي العربي، شمال شرق الموصل.

ويهدف تكتيك التنظيم على ما يبدو إلى أمرين:

أولاً أن توضع تلك الآليات الوهمية في الطرق الرئيسية والتقاطعات لغرض استنزاف أكبر عدد من الصواريخ وصرف الأموال الطائلة لشراء الصواريخ والأعتدة المختلفة، وذلك في حال كانت متواجدة في مناطق داعشية صرفة، وبالتالي لا مجال لإيهام الطائرات المسيرة بأنها تابعة للقوات العراقية.

ثانياً، تم صبغ العجلات باللون العسكري لتكون مشابهة جداً لعجلات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، بغية التمويه في المناطق التي كانت تشهد اشتباكات متقاربة.

يذكر أن القوات العراقية اقتحمت حي العربي في 18 يناير حيث سيطرت على مداخله، لتتابع بعدها التقدم وتمشيطه.