العراق.. وزير المهجرين في طريقه إلى الاستجواب

نقلت صحيفة الحياة السبت عن مصدر مطلع بأن وزير الهجرة والمهجرين العراقي محمد جاسم الجاف سيخضع للاستجواب في شبهات فساد وإنفاق نحو ملياري دولار خصصتها الحكومة لإغاثة وإيواء الفارين من القتال بين الجيش وداعش، علماً أن الخدمات المقدمة إلى النازحين بسيطة جدا ولا تتناسب وتلك المبالغ.

وأشار المصدر إلى أن هذه المخصصات تعادل موازنة 12 سنة لمحافظة المثنى التي يتجاوز عدد سكانها أكثر من مليون شخص، كما تساوي سبع سنوات متتالية لمحافظة ذي قار البالغ عدد سكانها أكثر من مليوني وستمئة ألف نسمة ورجح المتحدث أن تتعثر عملية الاستجواب بسبب صعوبة استجواب المسؤولين لعدة أسباب بينها ما هو سياسي.