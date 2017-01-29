لجنة برلمانية عراقية تطلب الرد بالمثل على السفر لأميركا

قالت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، اليوم الأحد، إن قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق ليست "من الإنصاف" وطالبت الحكومة في بغداد بالرد بالمثل على القرار الأميركي. وجاءت دعوة اللجنة بعد اجتماع في بغداد.

وأضافت في بيان قرأه حسن شويرد "نطالب الحكومة العراقية للقيام بالمثل تجاه القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية".

وتابعت "العراق في خط المواجهة الأول في الحرب ضد الإرهاب.. وليس من الإنصاف أن يعامل العراقيون بهذه الطريقة".

فيما قال برلمانيان طلبا عدم نشر اسميهما الأحد إن العراق يعتزم السعي لدى الإدارة الأميركية لتخفيف أثر قيود السفر الجديدة على العراقيين والحفاظ على التعاون في الحرب ضد تنظيم داعش.

وترفض الحكومة العراقية حتى الآن التعليق على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة والذي يعلق دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن الأراضي الأميركية لمدة 90 يوما على الأقل، أما سوريا فحتى إشعار آخر.