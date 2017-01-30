البرلمان العراقي: الرد بالمثل على حظر السفر لأميركا

صوت البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على توصيات لجنة العلاقات الخارجية حول قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بمنع العراقيين دخول الولايات المتحدة.

وشملت التوصيات:

1- التعامل بالمثل مع الولايات المتحدة.

2- مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ قرار بهذا الشأن.

3- مخاطبة الكونغرس الأميركي لمراجعة القرار.

4- مطالبة الإدارة الأميركية بمراجعة قرارها.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي قالت، الأحد، إن قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق ليست "من الإنصاف"، وطالبت الحكومة في بغداد بالرد بالمثل على القرار الأميركي.

وأضافت في بيان: "نطالب الحكومة العراقية للقيام بالمثل تجاه القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية".

وتابعت: "العراق في خط المواجهة الأول في الحرب ضد الإرهاب.. وليس من الإنصاف أن يعامل العراقيون بهذه الطريقة".

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد وقع أمراً تنفيذياً، الجمعة، يعلق دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن الأراضي الأميركية لمدة 90 يوماً على الأقل، أما سوريا فحتى إشعار آخر.