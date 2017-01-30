وزير داخلية العراق الجديد قاسم الأعرجي ينتمي لمنظمة بدر

وافق البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على تعيين وزيري الدفاع والداخلية الجديدين، حيث تولى اللواء، عرفان الحيالي، وزارة الدفاع، وقاسم الأعرجي وزارة الداخلية.

وكشفت مصادر عراقية لقناة "الحدث" أن وزير الدفاع الجديد عرفان الحيالي ينتمي لتحالف القوى العراقية، فيما ينتمي وزير الداخلية الجديد، قاسم الأعرجي، لمنظمة بدر.

وقال التلفزيون العراقي إن البرلمان صدق على تعيين الوزيرين الجديدين في المنصبين الشاغرين منذ العام الماضي. ويخلف الحيالي وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، الذي أقاله البرلمان بينما يحل الأعرجي محل، محمد الغبان، الذي استقال بعد انفجار شاحنة ملغومة في وسط بغداد في يوليو/ تموز.