الموصل.. جسور عائمة على دجلة استعداداً للتقدم غرباً

أكد اللواء نجم الجبوري، قائد المحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل، البدء بنصب جسور عائمة على نهر دجلة تحضيراً لعمليات تحرير الجانب الغربي من المدينة وإخلاء المدنيين منه نحو الجانب الشرقي المحرر.

وقال الجبوري الاثنين إن الفرق الهندسية التابعة للقوات العراقية، وبدعم من التحالف الدولي، باشرت عملية تمهيد أطراف نهر دجلة وتطهيرها استعداداً لنصب الجسور العائمة، التي ستكون كالممرات الآمنة التي تسهل عملية إخلاء المدنيين، مؤكداً أن القوات العراقية وضعت خطة محكمة لتحرير الجانب الأيمن، والاستفادة من النهر كمانع طبيعي ضد تنظيم داعش.

إلى ذلك، أشار الجبوري إلى أن "القوات المشاركة في هذه المهمة ستكون، قواتا خاصة، مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية" حسب تعبيره. وتابع أن "قيادة عمليات نينوى أعادت افتتاح الطريق الرئيسي الرابط بين (الموصل - الشيخان - الشلالات)، شمال الموصل أمام القوات العسكرية"، مضيفا أن "الأسبوع المقبل سيكون الطريق متاحاً أمام المدنيين كافة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت الأحد، عن تقدم قوات الشرطة الاتحادية باتجاه الساحل الأيمن من مدينة الموصل فيما أشارت قيادة عمليات قادمون يا نينوى إلى أن "القوات العسكرية والأمنية ستشارك في عملية استعادة الساحل الأيمن بعد انتهاء نصب الجسور العائمة بالكامل ومسك الأرض في المحورين الجنوبي والغربي".