رئيس حكومة العراق: ترمب يعاقب من يقاتلون الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن القرار الأميركي بحظر السفر يشكل عقابا لمن "يقاتلون الإرهاب".

وقال العبادي في أول رد فعل له على القرار متوجها بالحديث إلى ترمب: "أنت تأتي على الضحية لتحاسبه، على الناس الذين يضحون، الذين يقاتلون الإرهاب لتعاقبهم".

وأكد أن العراق لن يرد بالمثل على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظر دخول المواطنين العراقيين إلى الولايات المتحدة، لأنه لا يريد أن يخسر تعاون واشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش.

وفي معرض رده على سؤال في مؤتمر صحافي بشأن تصويت البرلمان العراقي بالموافقة على مطالبة الحكومة "بالرد بالمثل" على قرار ترمب، قال العبادي: "لا نريد اتخاذ أي شيء من هذا القبيل. لكن ندرس كل القرارات. لدينا معركة ولا نريد الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وتقدم الولايات المتحدة دعما جويا وبريا حاسما للقوات العراقية التي تقاتل متشددي داعش الذين اجتاحوا ثلث العراق في 2014. وينتشر أكثر من 5 آلاف جندي أميركي في العراق.

وحظر ترمب يوم الجمعة بصورة مؤقتة دخول مواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة -إيران والعراق وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن- إلى الولايات المتحدة.