الموصل.. إحباط عمليات تسلل لعناصر داعش عبر دجلة

أفاد مراسل "العربية" بأن القوات العراقية أحبطت، الثلاثاء، عمليات تسلل لعناصر داعش من الساحل الأيمن للموصل باتجاه الأيسر، وذلك عبر زوارق تقل عناصر المتطرفين في نهر دجلة، بحسب ما كشفت مصادر عسكرية.

وذكرت المصادر أن طيران التحالف الدولي أحبط عدة هجمات لتنظيم داعش على الساحل الأيسر المحرر، فيما كشف سكان محليون عن موجة نزوح من الأحياء المحررة والمتاخمة لنهر دجلة، بسبب استمرار قصف داعش بقذائف الهاون لتلك الأحياء، من بينها حي الضباط، وأن وجهة نزوح السكان كانت نحو الأحياء الأكثر أمنا شرق المدينة.

وتأتي تلك التطورات في وقت تستمر فيه القوات المشتركة العراقية في إتمام استعداداتها لشنّ هجوم على آخر معاقل داعش في مدينة الموصل ألا وهو الساحل الأيمن - الجزء الغربي - من المدينة.