أوروبا ترفع حظراً على الطيران العراقي منذ 2015

رفعت السلطات الأوروبية حظراً فرضته في 2015 على دخول شركات الطيران العراقية للمجال الجوي الأوروبي.

ويقف وراء هذا الحظر الذي يعود إلى 2015، وفرضه مجلس إدارة المواصلات، "افتقاد الخطوط الجوية العراقية لشروط السلامة اللازمة"، لذلك فهي ممنوعة منذ ذلك الحين من الطيران فوق أجواء الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير النقل العراقي كاظم الحمامي للتلفزيون الرسمي الخميس إن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت حظرا على دخول شركة الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي.

وأضاف الحمامي إنه جرى رفع الخطوط الجوية العراقية من القائمة السوداء، وتم وضعها تحت مراقبة وكالة سلامة الطيران الأوروبية.