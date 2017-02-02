اتهامات بجعل "الحشد" جهازا مماثلا للحرس الثوري الإيراني

اتهم تحالف القوى العراقية التحالف الوطني بمحاولة جعل ميليشيات الحشد الشعبي جهازاً مماثلاً للحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن تشكيل جهاز جديد غير متوازن سيضعف الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى، أحمد المساري، إلى وجود جهات "منفلتة" بالحشد، لافتاً إلى وجوب أن تكون تركيبة "الحشد" بحسب نسبة سكان المحافظات لجعلها "متوازنة".

وقال المساري إن التحالف الوطني يريد تشكيل قوة أخرى موازية للجيش، وذلك سيعيد المشكلة نفسها التي حدثت في عام 2003 عندما تشكل الحرس الوطني بطريقة غير متوازنة.