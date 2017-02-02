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التحالف: أبرز قادة داعش في الموصل قتلوا

المصدر: دبي - قناة الحدث
من الموصل (أرشيفية)
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توقع التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، خوض القوات العراقية معركة "عنيفة" ضد تنظيم "داعش" في الساحل الأيمن، الجزء الغربي للموصل، فيما أشار إلى سيطرة القوات على نحو 60% من مساحة الموصل الكلية.

كما أكد التحالف مقتل أبرز زعامات التنظيم في الموصل، لافتاً إلى أن قادة "داعش" الحاليين في الساحل الأيمن هم الأقل خبرة وفاعلية من القيادات التي قتلت خلال العمليات العسكرية.

وأفاد التحالف أن التنظيم رد على خسائره الكبيرة في الساحل الأيسر بحملة اعتقالات واسعة في الساحل الأيمن، شملت الأهالي ومسلحين تابعين له بتهمة الخيانة.

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