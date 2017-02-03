التحالف يتوقع "معارك شرسة" مع داعش بشطر الموصل الأيمن

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم داعش والقوات العراقية إثر هجوم معاكس للتنظيم على عدد من أحياء الموصل.

وقصف مسلحو داعش بمدافع الهاون أحياء الضباط والغفران وفلسطين وسومر والمالية في الساحل الأيسر للمدينة.

فيما أفادت مصادر عسكرية أن القوات العراقية أحبطت محاولة جديدة لتسلل عناصر داعش من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر من الموصل، مستخدمين زوارق للعبور ضفة النهر.

وقال ضابط في الجيش العراقي "إن قناصة الجيش وبإسناد الطيران الدولي تمكنت من قتل العشرات من أفراد التنظيم حاولوا التسلل للجانب الأيسر وبالتحديد على حي الضباط والغفران والفيصلية والرشيدية".

كما استهدفت أيضاً مقاتلات التحالف الدولي ومدفعية الجيش العراقي مواقع المتطرفين في الساحل الأيمن آخر معاقل داعش في مدينة الموصل، وسمع دوي انفجارات في الساحل الأيمن يعتقد أنها لأكداس عتاد وسيارات مفخخة استهدفت بتلك الصواريخ .

من جهة أخرى، توقع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، خوض معركة "عنيفة" ضد تنظيم "داعش" في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، كما أشار إلى سيطرة القوات العراقية على 60% من مساحة المدينة الكلية، وأكد مقتل "أكبر" زعامات التنظيم.