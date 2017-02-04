العراق يستعد لإطلاق معركة الساحل الأيمن في الموصل

دفعت القوات العراقية بتعزيزات عسكرية، تمهيداً لبدء انطلاق معركة استعادة الجانب الأيمن من مدينة الموصل، إلى تخوم المنطقة.

ووصلت عشرات الآليات والعربات العسكرية المحملة بالجنود والأسلحة المتنوعة إلى مشارف تلال البوسيف المطلة على مطار الموصل جنوب المدينة.

وتعتبر تلك التلال هدفاً استراتيجياً للقوات العراقية كونها محاذية للمطار.

من جهته، توقع التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، خوض معركة "عنيفة" ضد تنظيم "داعش" في الساحل الأيمن، مشيراً إلى سيطرة القوات العراقية على 60% من مساحة المدينة الكلية. كما أكد مقتل "أكبر" زعامات التنظيم.