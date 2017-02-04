الخارجية الأميركية تنفي رفض استقبال ترمب للعبادي

بعد تداول أنباء حول رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لقاء رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكدت الخارجية الأميركية الأحد أن لا صحة على الإطلاق لهذا الأمر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية لـ"العربية" أن لقاء السفير الأميركي في العراق، دوغلاس سيليمان، مع العبادي الخميس الماضي كان مثمراً، ولم يتم التطرق لا من قريب أو بعيد لمسألة رفض الرئيس، دونالد ترمب، مقابلة رئيس الوزراء العراقي.

وكان العبادي التقى الخميس السفير الأميركي والجنرال ستيفن تاونزند، قائد قوات التحالف الدولي في العراق، وبحثوا سير معركة الموصل. وأكد السفير دعم بلاده المستمر والمتواصل للعراق في الحرب ضد داعش، بحسب ما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي.