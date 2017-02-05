"الناتو" يدرب القوات العراقية على تفكيك متفجرات داعش

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأحد، بدء برنامج في الأراضي العراقية لتدريب قوات الأمن على تعطيل "العبوات المتفجرة" التي يستخدمها تنظيم داعش.

وأضاف الحلف في بيان أن "حوالي 30 جنديا يشاركون في الدورة الأولى التي تستمر خمسة أسابيع"، موضحا أن بلدانه قدمت معدات حماية للجنود في إطار تدريبهم.

وذكر حلف الأطلسي أن هذا البرنامج الجديد سيجرى "بالتوازي مع تدريبات يقوم بها الحلف في العراق على صعيد التعاون المدني العسكري"، مذكرا بأن بلدان الأطلسي وافقت خلال قمة وارسو في تموز/يوليو 2016، على نقل تدريبات تجري في الأردن حاليا إلى العراق.

وأعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان أن هذا النوع من البرامج يساهم في "تعزيز قدرة العراق على محاربة تنظيم داعش وضمان سلامة" البلاد.

وأضاف أن "أفضل سلاح متوافر لدينا من أجل مكافحة الإرهاب هو تدريب القوات المحلية"، معتبرا أن "جيشا عراقيا يتسم بمزيد من القوة والفعالية يعني عراقا ينعم بمزيد من الأمان وشرق أوسط أكثر استقرارا".

ويتضمن دور الأطلسي في المنطقة، منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي، دعما تقدمه طائراته الايواكس للمراقبة الى التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش.

وتعد هذه الطائرات المزودة برادارات قوية بين التجهيزات النادرة الموضوعة مباشرة في تصرف الحلف فيما تمتلك دوله القسم الأكبر من المعدات العسكرية.

ويمكن أيضا تحويل هذه الطائرات إلى مراكز قيادة لتنسيق عمليات القصف والعمليات الجوية الأخرى.