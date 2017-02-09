رئيس البرلمان العراقي: الدولة المدنية ستحل مشاكل البلاد

عقد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اجتماعاً تشاورياً موسعاً مساء الأربعاء مع عدد من التيارات والقيادات السياسية من مختلف المحافظات العراقية، لبحث الوضع السياسي في البلاد وأبرز المستجدات على الساحة.

وأكد الجبوري في بيان لمكتبه عقب الاجتماع على ضرورة توحيد الرؤى السياسية في المرحلة المقبلة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطن العراقي، مشدداً على ضرورة التصدي للمشاريع التي تستهدف النسيج الاجتماعي.

كما أشار رئيس البرلمان إلى تحرير الإرادة الوطنية من خلال احترام جميع الطوائف والقوميات والحفاظ على هوية العراق.

ونقل البيان عن الجبوري قوله "الوقت قد حان من أجل إقامة الدولة المدنية التي من شأنها أن تضع الكثير من الحلول للمشاكل التي تمر بها البلاد".