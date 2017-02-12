تعرض مكتب مفوضية الانتخابات في البصرة لإطلاق نار

تعرض مبنى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة العراقية مساء السبت إلى إطلاق نار من قبل شخص مجهول الهوية، حسب ما كشفته اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي، في تصريح صحفي، إن الحادث تسبب في احتراق سيارة مدنية كانت متوقفة أمام منزل صاحبها القريب من مبنى مكتب المفوضية الواقع في منطقة الطويسة وسط البصرة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في السيارة.

وطالب الساعدي القوات الأمنية في المحافظة بـ"أخذ دورها ومتابعة الفاعل وحماية المباني الحكومية التي تمثل الدولة العراقية".

من جهته، طالب رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى رشيد القائد العام للقوات المسلحة والمجتمع الدولي بحماية مفوضية الانتخابات من مجلسها وموظفيها نتيجة تعرضهم للتهديدات المباشرة.