نائب عراقي: المالكي حرّض أنصاره ضد المتظاهرين

اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، فائق الشيخ، الأمين العام لحزب الدعوة، نوري المالكي، بأنه حرّض بعض أتباعه لحمل السلاح وقمع المظاهرات، وشدد على أن المالكي هو المستفيد الأول من بقاء مفوضية الانتخابات الحالية وقانونها.

وقررت لجنة الخبراء النيابية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب العراقي، آرام شيخ، المكلفة باختيار أعضاء لمجلس المفوضية المستقلة للانتخابات، تشكيل مفوضية انتخابات جديدة.

وأفاد بيان للجنة بأنه تمت المصادقة على المعايير والضوابط اللازمة للمرشحين لاختيار المرشحين الجدد، كما تم إعداد استمارة خاصة للمرشحين سيتم طرحها في الأيام القليلة القادمة لفتح باب الترشح. كذلك سيتم تحديد موعد للترشيح واختيار الأعضاء الجدد في الاجتماعات القادمة للجنة.

ومن جهة أخرى، وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره بالتزام الهدوء وحذّرهم من ممارسة العنف بحق أي شخص، بينما أعلن تحالف "إصلاحيون" عن مقتل ثمانية أشخاص بإطلاق نار على تظاهرات قرب المنطقة الخضراء السبت، محملاً الحكومة المسؤولية ومؤكداً استمرار الاحتجاجات للمطالبة بالإصلاحات.