قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة ببغداد

قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 30 بجروح في انفجار سيارة مفخخة، يقودها انتحاري استهدفت مدنيين في شرق بغداد، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية الأربعاء.

وقال مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس "قتل 9 أشخاص وأصيب 30 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت مدنيين".

ووقع الانفجار عند الساعة 17،30 (14،30 تغ) من يوم الأربعاء أمام ساحات لبيع السيارات في منطقة الحبيبية، ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد، وفقاً للمصدر.

وأكد مصدر طبي حصيلة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الوقت الحاضر.

ويأتي الهجوم غداة آخر مماثل وقع داخل مجمع ورش لتصليح السيارات في منطقة البياع، في جنوب غربي بغداد، وخلف نفس العدد من القتلى.

وشهدت بغداد سلسلة من الاعتداءات الدامية في مطلع العام 2017 تبنى معظمها تنظيم داعش، في وقت تنفذ فيه القوات العراقية منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على الموصل، آخر معاقله الكبرى في هذا البلد.