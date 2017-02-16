140 ألف طفل مهددون بالموت جوعاً غرب الموصل

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الجوع يضرب غرب مدينة الموصل، ويهدد نحو 140 ألف طفل بالموت.

يأتي هذا في حين توقعت الأمم المتحدة فرار 250 ألف مدني من غرب المدينة.

ومع اشتداد الضربات عليه، يمنع تنظيم داعش تجار المدينة من توريد أي مواد غذائية لسكان غرب الموصل في حين يوفرها لعناصر التنظيم وعائلاتهم، حسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن مئة وأربعين ألف طفل هناك يواجهون خطر الموت جوعاً، توفي العشرات منهم حتى الآن.

ويحدث هذا في منطقة يعيش فيها حوالي 750 ألف شخص في ظروف تشبه الحصار، وفق الأمم المتحدة.