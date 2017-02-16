52 قتيلاً بتفجير في شارع مزدحم جنوب بغداد.. وداعش يتبنى

قتل 52 شخصاً على الأقل، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة وسط معارض للسيارات في بغداد، في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يضرب العاصمة العراقية منذ بداية العام.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن عدد القتلى بلغ 52 شخصاً كما أصيب أكثر من 50 آخرين بجروح. وأكد مسؤولون في المستشفيات هذه الحصيلة.

وصرح الناطق باسم عمليات بغداد، العميد سعد معن، أن "الاعتداء الإرهابي في معارض البيع المباشر في منطقة البياع جنوب بغداد كان بواسطة عجلة (سيارة) مفخخة مركونة".

وأظهرت مشاهد بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جثثاً متفحمة وممزقة وأضراراً جسيمة طاولت المنطقة المستهدفة، فيما كان الدفاع المدني يحاول إخماد الحرائق.

وتبنى تنظيم "داعش" الذي وقع عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (1.00 بتوقيت غرينتش) وقت الذروة بالنسبة إلى هذه التجارة.