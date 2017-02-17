آلاف العراقيين يشاركون في احتجاج صامت في بغداد

شارك آلاف العراقيين، معظمهم من أنصار رجل الدين #مقتدى_الصدر ، في احتجاج صامت في وسط #بغداد ، اليوم الجمعة، بعد أسبوع من مقتل سبعة أشخاص في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وتجمع المحتجون في ساحة التحرير، حيث وقعت مواجهات الأسبوع الماضي أطلقت خلالها قوات الأمن العيارات المطاطية والغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين من أنصار الصدر كانوا يحاولون التوجه إلى ‎# المنطقة_الخضراء المحصنة التي تضم المؤسسات الرسمية الرئيسية.

ولم تسجل أي أعمال عنف في تظاهرة الجمعة، وطلب منظموها من المحتجين عدم إطلاق أي شعارات.

والتزم المحتجون الصمت لأكثر من ساعة، ولوحوا بالأعلام العراقية ولصق عدد منهم أفواههم.

ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى عقب أعمال العنف الأسبوع الماضي، وغداة مقتل أكثر من 50 شخصاً في تفجير سيارة مفخخة في هجوم هو الأسوأ الذي تشهده العاصمة العراقية منذ بداية العام.

ويطالب المحتجون بتغيير القانون الانتخابي واستبدال اللجنة الانتخابية قبل اقتراع مجالس المحافظات المقرر في أيلول/سبتمبر، مؤكدين أن القانون وأعضاء اللجنة يحابون الأحزاب المهيمنة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبية.