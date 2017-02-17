داعش يفتح ممرات بين بيوت الموصل للتخفي عند عودة القتال

يطور مسلحو تنظيم #داعش شبكة من الممرات والأنفاق في أزقة #غرب_الموصل الضيقة، التي ستمكنهم من الاختباء والقتال بين السكان المدنيين، عندما تشن القوات العراقية هجوماً متوقعاً خلال الأيام القادمة.

وقال سكان إن مقاتلي التنظيم يفتحون ممرات في الجدران بين المنازل للسماح لهم بالتحرك من مبنى إلى مبنى، من دون أن يرصدهم أحد والاختفاء بعد عمليات الكر والفر ورصد تحركات القوات العراقية.

وفتحوا أيضاً فتحات للقناصة في المباني المطلة على نهر #دجلة ، الذي يشطر المدينة إلى قسمين أحدهما شرق النهر والآخر غربه.

وقال ساكن لوكالة "رويترز"، عبر الهاتف - بعد أن طلب عدم نشر اسمه أو كشف موقعه - لأن داعش يعدم أي شخص يُضبط وهو يتواصل مع العالم الخارجي: "قاموا بفتح هذه الفتحات وهددونا بعدم غلقها".

ويخضع مسلحو التنظيم لحصار فعلي في غرب #الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني، بعدما طردتهم القوات العراقية التي تطوق المدينة من نصفها الشرقي في المرحلة الأولى من هجوم انتهى قبل أربعة أسابيع.

وقُطع الطريق المتجه غرباً والذي يربط المدينة بسوريا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. بيد أن المتطرفين يتحكمون في الطريق الذي يصل الموصل ببلدة #تلعفر الخاضعة لسيطرتهم على بعد 60 كيلومتراً إلى الغرب.

وقصفت طائرات التحالف ومدفعيته أهدافاً منتقاة في الغرب ومنها ورش في المنطقة الصناعية الشرقية، حيث يعتقد أن داعش يجهز سيارات ملغومة وشراكاً خداعية. وتوقفت القوات البرية لإعادة تنظيم صفوفها وبناء تحصينات جديدة ومواقع انطلاق على طول الضفة الغربية للموصل، وكذلك لالتقاط الأنفاس وإصلاح العتاد الذي تعرض للضرر.

وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في اجتماع لقادة القوات المسلحة أمس الخميس إن الهجوم قد يبدأ قريبا جدا.

صعوبة أكبر في الغرب

يتوقع قادة عسكريون أن تكون المعركة في الغرب أكثر صعوبة مما كانت عليه في الشرق، لأسباب من بينها عدم قدرة الدبابات والمركبات المدرعة على عبور شوارعها وأزقتها الضيقة.

ويضم غرب الموصل المدينة القديمة بأسواقها العتيقة ومسجدها الكبير ومعظم المباني الإدارية للحكومة. ويوجد هناك أيضاً مطار المدينة.

وقال العقيد ستار كريم: "الأزقة الضيقة والمناطق المأهولة بالسكان وكذلك الأنفاق الدفاعية التي حفرها داعش.. كل ذلك بالتأكيد سوف يجعل المعركة صعبة ومعقدة".

قوة ساحقة

كان يُعتقد أن داعش لديه ما يصل إلى 6000 مقاتل في الموصل عندما بدأ الهجوم الحكومي في منتصف أكتوبر/تشرين لأول الماضي. وتشير تقديرات عراقية إلى مقتل أكثر من 1000 من هؤلاء.

وتواجه البقية الآن قوة قوامها 100 ألف تتألف من قوات مسلحة عراقية تشمل مظليين من قوات النخبة وأفراداً من الشرطة وقوات كردية، بالإضافة لميليشيات الحشد الشعبي.

وتقود الولايات المتحدة التي نشرت أكثر من 5000 جندي في القتال تحالفاً دولياً يقدم الدعم الجوي والبري الحاسم، بما في ذلك نيران المدفعية للقوات العراقية والكردية.

وتقوم خطة الجيش العراقي في المرحلة التالية على إنهاك المقاتلين وقهرهم بالتحرك على جميع الجبهات.

وقال النقيب بالشرطة الاتحادية حيدر راضي: "داعش لن يكون قادراً على الوقوف بوجه الآلاف من القوات المهاجمة المصحوبة بغطاء جوي وقصف مدفعي".

وأضاف أن هدف الشرطة سيكون السيطرة على المطار الواقع على الأطراف الجنوبية للموصل وتأمينه للمهندسين العسكريين، الذين سيقومون على وجه السرعة بإصلاح وترميم المدرج والمنشآت الأخرى كي يتسنى استخدامها كقاعدة دعم قريب للقوات.

السيارات المفخخة.. سلاح داعش الفتاك

وقال المحلل والقائد العسكري السابق، جاسم البهادلي، إن جمع معلومات المخابرات وتعاون السكان المدنيين سيكونان عاملين حاسمين في تقدم القوات، لتجنب الشراك الخداعية وللعثور على مخابئ أسلحة منتشرة في أنحاء المدينة في إطار خطة داعش لحرب المدن.

بيد أن ضيق الشوارع سيحد من قدرة المسلحين على مهاجمة القوات المتقدمة بالسيارات الملغومة، وهي إحدى أكثر أسلحة التنظيم فاعلية إلى جانب قذائف المورتر ونيران القناصة.

وقال البهادلي: "سيكون من الممكن استخدام السيارات المفخخة في بعض المناطق في الجانب الغربي للموصل، حيث تكون الشوارع واسعة".

وأضاف: "في الأزقة الضيقة نستطيع أن نتوقع أن يقوم التنظيم بإرسال انتحاريين راجلين" سيركضون أو سيسيرون باتجاه القوات لتفجير أحزمة ناسفة. وتابع: "لن تكون المهمة سهلة للتمييز من هو العدو ومن هو الصديق".