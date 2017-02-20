الصدر يطرح مشروعاً من 29 بنداً لما بعد داعش

طرح زعيم #التيار_الصدري مقتدى #الصدر الاثنين "مشروعاً بشأن الموصل" تضمن 29 نقطة تركزت في مجملها حول الخطوات الواجب اتخاذها بعيد تحرير المدينة بقسميها الشرقي والغربي.

ولفت إلى ضرورة إغلاق جميع مراكز الفصائل المسلحة، على أن تكون مهمة مسك الأرض في المناطق المحررة والمتنازع عليها في يد الجيش العراق.

كما دعا إلى إقامة حوار سياسي بين مختلف الأطياف العراقية، وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة.

وأشار إلى ضرورة التحقيق في مسألة سقوط #الموصل و #مجزرة_سبايكر، وإعلان النتائج التي توصلت إليها التحقيقات.

ودعا إلى ضرورة إيصال المساعدات الضرورية بصورة عاجلة وفورية لإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بواسطة #الجيش_العراقي.

كما دعا إلى فتح حوارات تتولاها الجهات الشعبية من الوجهاء وشيوخ العشائر والنخب الاجتماعية لإزالة التوترات الفئوية والطائفية وغيرها.

وطالب بتأمين #الحدود_العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي وقوات حرس الحدود حصراً.

كما طالب بأن يتولى القضاء العراقي محاسبة المتعاونين مع داعش بما يضمن الابتعاد عن العقوبات الجغرافية ومساوئ المخبر السري.

وشدد على ضرورة غلق جميع مقرات الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية أو مدنية أو اجتماعية أو إنسانية، مؤكداً على ضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة ورفع جميع العقبات التي تحول دون ذلك.

واقترح تأسيس مجلس أعلى لشؤون الأقليات في العراق.