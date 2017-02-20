العراق يحرر 17 قرية من داعش في جنوب الموصل

حظيت الحملة العسكرية العراقية لتحرير غرب #الموصل من داعش بغطاء جوي من التحالف الدولي، وحققت في يومها الأول الأحد تقدما ملحوظا وسط تراجع تنظيم #داعش، إذ حررت القوات المهاجمة 7 قرى. وباتت القوات العراقية على بعد 5 كيلومترات جنوبي المطار. فيما اكتفى التنظيم بالرد عبر الهجمات الانتحارية، وفقا لتقرير قناة "العربية"، الاثنين.

وأطلقت الحكومة العراقية مدعومة بغطاء جوي من قوات #التحالف الدولي المرحلة الأصعب في معركة الموصل، محققة نجاحات ملحوظة في يومها الأول. وأكد محافظ #نينوى أن قوات داعش باتت تتهاوى أمام هجمات الجيش العراقي وأن العد التنازلي لها قد بدأ، إلا أنه أبدى تخوفا حول مصير المدنيين في غرب الموصل.

تحديات في مواجهة القوات العراقية

معركة صعبة تخوضها القوات العراقية والقوات المساندة لها في الساحل الأيمن لمدينة الموصل بعد توقف دام نحو شهر ومنذ إحكامها السيطرة على الساحل الأيسر للمدينة.

وتكمن صعوبة المعركة في عدة معطيات، إذ يتعذر بحسب مراقبين على الدبابات والمدرعات التحرك في الشوارع والأزقة الضيقة لغرب المدينة. إلى جانب خطورة شبكة الممرات والأنفاق التي بناها التنظيم، والتي قد يستخدمها في عمليات الاختباء والقتال.

ووصف قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ستيفن تاونسند، معركة الموصل بأنها ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم.

وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في #العراق إن حوالي 400 ألف مدني قد ينزحون بسبب الهجوم.