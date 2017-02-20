مسؤول استخباراتي أميركي: 2000 داعشي في غرب الموصل

أفاد مسؤول في الاستخبارات الأميركية، الاثنين، أن نحو 2000 مقاتل من تنظيم #داعش لا يزالون موجودين في غرب مدينة #الموصل الذي بدأت القوات العراقية الأحد هجوماً لاستعادته.

وقال المسؤول، الذي رفض كشف هويته للصحافيين، خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، لبغداد: "لا يزال هناك نحو 2000 مقاتل".

وكان #التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقدم دعماً للقوات العراقية قدر عدد المتطرفين الموجودين في الموصل بما بين 5 -7 آلاف، وذلك قبل بدء العملية العسكرية لاستعادة المدينة في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن دون أن يدلي بأرقام، قال التحالف إن الحملة العسكرية التي مضى عليها 4 أشهر، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف تنظيم داعش.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 24 كانون الثاني/يناير "تحرير كامل" الجانب الشرقي من الموصل. واستغرقت العملية أكثر من شهرين، وشاركت فيها قوات عدة أبرزها قوات مكافحة الإرهاب.

ويتعرض مقاتلو التنظيم حالياً لحصار شبه كامل في المدينة، إذ إن خطوط إمدادهم مع سوريا من الغرب قطعتها قوات الحشد الشعبي، وهي فصائل تضم مقاتلين ومتطوعين شيعة مدعومين من إيران.