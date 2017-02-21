المدفعية العراقية تبدأ قصف داعش في مطار الموصل

بدأت مدفعية الشرطة العراقية، الثلاثاء، قصف مواقع تنظيم داعش داخل مطار الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، إن مدفعية الشرطة بدأت بقصف مواقع داعش داخل مطار الموصل، تمهيداً لاقتحامه. يأتي هذا بعد أن فرضت تلك القوات سيطرتها على مرتفعات البوسيف المطلة على المطار من الجهة الجنوبية.

وأظهرت صور حصلت عليها الحدث أنفاقاً لداعش تضم غرف نوم ومخابئ.

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حصيلة عمليات اليوم الأول

أعلنت الشرطة الاتحادية عن حصيلة عملياتها في اليوم الأول في محور جنوب #الموصل .

وقال قائد الشرطة الاتحادية إن عمليات قواته أسفرت عن مقتل أكثر من 70 إرهابياً وتدمير عشرات الآليات العسكرية وتدمير 3 أنفاق.

كما سيطرت #القوات_العراقية على 17 قرية في اليوم الأول للعملية العسكرية وسط تراجع لتنظيم داعش .

وباتت القوات الأمنية على بعد 5 كيلومترات جنوب #مطار_الموصل .