القوات العراقية تحاصر مطار الموصل ومجمع غزلاني العسكري

كثفت القوات العراقية ولليوم الثاني على التوالي قصفها لمطار #الموصل تمهيداً لاقتحامه، فيما تم إجلاء أول دفعة من النازحين وعددهم أكثر من 400 مدني.

وأصبح مطار الموصل ومجمع الغزلاني العسكري قاب قوسين أو أدنى من سيطرة #القوات_العراقية مع تراجع تنظيم #داعش تحت القصف المزدوج من المدفعية والطائرات.

وأوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت لـ"العربية" اقتراب قواته من مطار الموصل، متوقعاً أن يتم حصار المطار قريباً، تمهيداً لاقتحامه وتحويله لقاعدة جوية للعمليات العسكرية.

وأعلن جودت مقتل العشرات من عناصر داعش وتدمير أسلحتهم، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة خلال تقدم #قوات_الشرطة_الاتحادية التي قال إنها أنجزت مهمتها بوقت قياسي.

أما المرحلة القادمة فستشارك فيها مع قوات الشرطة الاتحادية قوات النخبة من #مكافحة_الإرهاب والرد السريع لاقتحام قلب #المدينة بعد استعادة المطار ومجمع الغزلاني العسكري ومستشفى الموصل وسط توقعات بفتح محاور أخرى للقتال من شأنها تسريع وتيرة المعركة.