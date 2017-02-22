وزير عراقي: عدد النازحين من نينوى والحويجة بلغ 220 ألفا

أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم الجاف، اليوم الأربعاء، أن أعداد النازحين من محافظة #نينوى ومدينة الحويجة بمحافظة كركوك، ارتفعت إلى 220 ألف نازح.

جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة التنمية الكندية، ماري كلود، التي تزور العاصمة #بغداد .

وقال الجاف: "وصل عدد النازحين من نينوى و #الحويجة 220 ألف نازح، فيما عاد 63 ألف شخص نازحاً إلى مناطقهم المحررة من مدينة #الموصل و #نينوى".

وأكد الوزير أن "استعداد وزارة المهجرين لاستقبال النازحين جيدة، وتم تهيئة 12 وحدة إيواء طارئة لاستقبال النازحين"، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الجهات الأمنية لإغاثة النازحين من خلال اللجنة العليا لإيواء وإغاثة النازحين.

فيما شدّد على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية لمساعدة العراق في المجال الإنساني، لأن #العراق يدفع ثمن إرهاب دولي".

من جانبها، أفادت الوزيرة كلود خلال المؤتمر الصحافي، أن بلادها "لديها التزام بدعم المنطقة بصورة عامة والعراق بوجه خاص في المجال الإنساني".

وتتوقع الحكومة #نزوح قرابة 250 ألف شخص من الموصل، ذات الأغلبية العربية السنية، على ضوء العملية العسكرية التي تشنها القوات العراقية، لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، من سيطرة تنظيم " #داعش ".

يذكر أنه في 19 فبراير/شباط 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، انطلاق عمليات تحرير الجانب الغربي من الموصل آخر معاقل تنظيم "داعش" في نينوى، بعد نحو أكثر من شهر على توقف العمليات العسكرية في أعقاب استعادة الجانب الشرقي للمدينة.