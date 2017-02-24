العبادي: قواتنا قصفت مواقع لداعش في سوريا

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي الجمعة في بيان صادر عن مكتبه أن القوات الجوية العراقية نفذت ضربات جوية ضد مواقع تنظيم #داعش في سوريا بناء على أوامره.

وقال العبادي في البيان "عقدنا العزم على ملاحقة الإرهاب، ووجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب الداعشي في حصيبة وكذلك في #البوكمال داخل الأراضي السورية والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في #بغداد ".

يذكر أن هذه تعتبر المرة الأولى التي يقصف فيها الجانب العراقي داعش خارج أراضيه.

دعوة لإلقاء السلاح

أما لجهة تحرير #الموصل ، فأكد العبادي حرصه على مراعاة الجانب الإنساني في عملية التحرير، وحماية المدنيين.

كما دعا إلى التأني في إصدار المواقف العسكرية والتصريحات، فضلاً عن الحرص على التنسيق الدقيق والتام بين مختلف التشكيلات برا وجوا والاستفادة القصوى من المعلومات الاستخبارية عن تحركات العدو داخل مدينة الموصل.

إلى ذلك، دعا أهل الموصل إلى مساندة القوات العسكرية. ودعا المقاتلين مع داعش إلى إلقاء السلاح، معتبراً أنها آخر فرصة لهم لينالوا محاكمة عادلة.