دواعش يسلمون أنفسهم للقوات العراقية غرب الموصل

أفادت مصادر أمنية عراقية باستسلام أعداد كبيرة من تنظيم داعش، اليوم الجمعة، بعد محاصرة القوات الأمنية لعناصر التنظيم غرب الموصل.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر عسكرية عراقية عن استمرار عمليات التطهير والتفتيش عن الألغام والمتفجرات في #مطار_الموصل اليوم الجمعة، وذلك بعد فرض القوات العراقية كامل سيطرتها على مدرج وصالات المطار.

إلى ذلك، كشف قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت أنه بعد تحرير المطار بشكل كامل، تتقدم قوات الشرطة الاتحادية باتجاه حي الطيران، أول أحياء الجانب الأيمن من الموصل.

وليس بعيداً عن المطار المحرر، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير معسكر #الغزلاني ، بحسب ما أكد قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، صباح الجمعة.

وكان المعسكر شهد في وقت سابق الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، معارك بين القوات العراقية وتنظيم #داعش ، بعد أن توغلت تلك القوات مطلعة إلى قلب المعسكر قبل أن تتمكن من تحريره، ورفع العلم العراقي فوق المباني.

أما في الجنوب الغربي للموصل، فقد أكدت مصادر عسكرية انهيار الخطوط الدفاعية لداعش في أحياء المأمون وتل الرمان، بعد اقتحامها من قبل القوات العراقية المسنودة من قبل طيران #التحالف_الدولي ، سلاح الجو العراقي ولا تزال المعارك والتقدم مستمر هناك.