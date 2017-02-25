القوات العراقية على بعد كيلومتر واحد من مركز الموصل

أعلنت قوات الشرطة الاتحادية في العراق تقدمها نحو حي الطيران الذي لا يبعد أكثر من كيلومتر واحد عن مركز المدينة غرب الموصل. فيما رد داعش على التقدم السريع للقوات العراقية، بإغلاق الأزقة في المدينة منعا لهروب المدنيين ولإعاقة تقدم القوات.

وكانت #القوات_العراقية_المشتركة قد أعلنت تقدمها في الساحل الأيمن للموصل، حيث تمكنت من السيطرة على منطقة حاوي الجوسق الساحلي بشكل كامل.

وقالت مصادر عسكرية عراقية: إن القوات المشتركة تواصل تقدمها وتوغلها في أحياء #غرب_الموصل، بعدما نجحت في قلب موازين القوى والسيطرة على #قاعدة_الغزلاني ومطار المدينة بالكامل، بحسب قناة "العربية"، السبت.

وتهاوت دفاعات داعش في معقله الأخير غرب الموصل أمام تقدم القوات العراقية المشتركة.

عمليات عدة نفذتها القوات العراقية انطلاقا من مطار الموصل الذي أعلنت مؤخرا إحكام سيطرتها عليه.

ونجحت القوات العراقية في إحدى تلك العمليات من السيطرة على معسكر الغزلاني، والتقدم باتجاه حيي تل الرمان والمأمون في غرب الموصل.

وفي هجوم آخر استطاعت قوات فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية السيطرة على منطقة حاوي الجوسق الساحلي بعد معارك مع #داعش.

وحسب وزارة الداخلية، فإن القوات العراقية ماضية في التوغل في أحياء الموصل ، ومن بينها سلسلة تلال العطشانة.