القوات العراقية على بعد 3 كم من وسط الموصل

تمكنت #القوات_العراقية المشتركة - بإسناد جوي - من السيطرة على مناطق العبور والكور وحي الطرب وتلول عطشانة، فضلاً عن محطة كهرباء اليرموك في الجانب الأيمن لمدينة #الموصل.

وساعدت النجاحات التي حققتها القوات العراقية في تحقيق تقدم ملحوظ، إذ لم يعد يفصلها عن مركز المدينة سوى 3 كيلومترات تقريباً. في حين بات المزيد من أحياء غرب الموصل تحت سيطرتها بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش.

وأعلنت القوات العراقية سيطرتها على مناطق العبور والكور وحي الطرب وتلول عطشانة، فضلاً عن محطة كهرباء اليرموك، ما مكنها من قطع خطوط إمداد لداعش في هذا القسم من الموصل.

ووضع التقدم الجديد للقوات العراقية عناصرها على بعد نحو كيلومترين من منطقة جامع النوري، الذي شهد الظهور الأول واليتيم لزعيم داعش أبوبكر #البغدادي عام 2014.

فيما أعلن مصدر عسكري إحكام الشرطة الاتحادية ووحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية سيطرتها على منطقة حاوي الجوسق، القريبة من المطار والبدء في تمشيط حي الطيران بحثاً عن مسلحي #داعش.

وأعلنت أيضاً القوات العراقية السيطرة على معظم مناطق #حي_المأمون الملاصق لمعسكر الغزلاني، والتقدم شمالاً نحو منطقة وادي حجر، حيث تخوض معارك مع مسلحي داعش.