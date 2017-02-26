الموصل.. استعادة حيين جديدين من داعش

استعادت القوات العراقية حي المأمون، وتوغلت في حي الطيران، في معركة غرب الموصل.

وبسطت القوات المشتركة سيطرتها على الأحياء المحيطة بمدخل الموصل الجنوبي وسط مقاومة عنيفة من تنظيم #داعش استخدم خلالها أسلحة مختلفة وسيارات مفخخة.

وتتقدم القوات العراقية في الجزء الغربي من #الموصل من الأحياء الجنوبية رغم محاولات تنظيم داعش إعادة بناء دفاعاته هناك لعرقلة التقدم.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إن داعش نشر مجموعات قتالية، إضافة إلى السيارات المفخخة في محورين غرب الغزلاني وشمال المطار.

في مقابل هذا، استخدمت الشرطة الاتحادية تكتيكات جديدة تمكنت من خلالها حسم السيطرة على حيي الجوسق والطيران وما يحيط بهما من قرى بشكل كامل، بعد يومين من القتال دمرت خلاله دفاعات التنظيم وباتت الشرطة الاتحادية على مشارف حي الدواسة الذي يليه مجمع المباني الحكومية وسط المدينة.

أما قوات مكافحة #الإرهاب فأكملت هي الأخرى السيطرة على حيي وادي حجر والمأمون في الجنوب الغربي، وكبدت التنظيم خسائر كبيرة بمساعدة من طائرات #التحالف الدولي لتستعيد بعدها لدخول حي المنصور.

واعتبر محللون عسكريون أن خطورة المعركة قد بدأت بعد طرد المتطرفين من أهم موقعين له في المطار والغزلاني وانطلاق المعارك بمحيط مدخل المدينة في أحياء يقطنها مدنيون ويتحصن بداخلها مقاتلو داعش.