الجيش العراقي يسيطر على الجسر الرابع غرب الموصل

أعلن الجيش العراقي أنه بسط سيطرته على الجسر الرابع غرب الموصل، الاثنين، بينما أفاد مراسل "العربية" بأن القوات العراقية المشتركة وصلت إلى خط التماس عند حي الدوّاسة وسط الساحل الأيمن في الموصل، وهي المنطقة التي تضم المربع الأمني للمباني الحكومية.

ومن شأن استعادة الجسر أن تساعد في جلب التعزيزات والإمدادات للجيش من الجانب الشرقي من المدينة، ما يزيد الضغط على عناصر تنظيم "داعش" المتحصنين في الجانب الغربي.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة، العميد يحيى رسول، لفرانس برس، إن "قطعات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية، حررت حي الجوسق، وسيطرت على الجسر الرابع من الجهة اليمنى للساحل الأيمن (غرب الموصل) وبهذا أصبح الجسر مسيطراً عليه من الضفتين".

وكانت القوات العراقية، قد أعلنت صباح الاثنين استعادة #حي_الطيران في جنوب غرب الموصل، وهو ثاني #حي_سكني يُحرر من "داعش" بعد حي المأمون.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" إن "قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع حررت حي الطيران ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

بدوره، أعلن قائد الشرطة الاتحادية استعادة حيي #الجوسق والطيران من قبضة ‎#داعش .

وتقدمت قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع في جنوب غرب #الموصل من عدة محاور بعد تدمير الحواجز الإسمنتية التي وضعها تنظيم "داعش" عند مداخل الشوارع الرئيسية.

وفي سياق متصل، بدأت القوات العراقية اليوم اقتحام #حي_المنصور في غرب الموصل.

وأعلن قائد محور مكافحة الإرهاب الفريق عبدالوهاب الساعدي تقدم قوات الجهاز في حي المنصور وسط مقاومة شديدة من عناصر تنظيم "داعش".

من جهته، أعلن مسؤول من المكتب الإعلامي للشرطة الاتحادية لقناة "العربية" أن "قوات مغاوير النخبة والفرقة الخامسة شرطة اتحادية تصل إلى خط التماس مع حي الدواسة وسط الساحل الأيمن في الموصل"، والذي يضم المربع الأمني للمباني الحكومية، وذلك بعد استعادة حي الطيران السكني من داعش.