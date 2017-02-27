الموصل.. إلقاء مليون رسالة طمأنة لأهالي الجانب الأيمن

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن إلقاء طائرات القوة الجوية العراقية أكثر من مليون #رسالة_طمأنة إلى أهالي #الجانب_الأيمن من #الموصل ، موجهة من قبل سكان #الساحل_الأيسر من المدينة.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إن "طائرات القوة الجوية العراقية، ألقت أكثر من مليون رسالة اطمئنان موجهة من أهالي الساحل الأيسر المحرر حديثاً لمدينة الموصل إلى أهلهم في الساحل الأيمن".

وأضاف البيان أن ذلك "جاء بمبادرة من قبل معهد صحافة الحرب والسلام بالتنسيق مع #وزارة_الدفاع ، حيث تضمنت رسائل تطمين جُمعت من أهالي الساحل الأيسر بعد تحريرهم لتبشرهم بقرب #التحرير والخلاص من ظلم #العصابات_الإجرامية "، على حد قول الوزارة.

وتضمنت الرسائل "دعوة المواطنين للتعاون مع القوات الأمنية العراقية التي أثبتت قدرتها على دحر العصابات الإرهابية وتحرير الأهالي"، كما دعتهم إلى الالتزام بالتعليمات الموجهة من قبل القوات المحررة، وعكست "الاهتمام الذي حظي به إخوتهم في الساحل الأيسر والتعاون الكبير من قبل الأجهزة الأمنية بعد تحريرهم من دنس العصابات الإجرامية".

وأشارت إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى لـ"معهد صحافة الحرب والسلام"، حيث كانت المبادرة الأولى لهم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع خلال عمليات تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل، والتي تم خلالها إلقاء رسائل كانت موجهة من أهلهم وإخوتهم في وسط وجنوب العراق، التي عبروا خلالها عن حبهم ومساندتهم لأهلهم في الموصل بالإضافة إلى دعوتهم للتعاون مع #القوات_العسكرية .

يُذكر أن عمليات تحرير الجانب الأيمن انطلقت في 19 من شهر فبراير/شباط بمساندة #قوات_التحالف_الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.