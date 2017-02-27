الموصل.. داعش يحرق منازل المدنيين لمنع تقدم القوات

كشفت مصادر في مدينة #الموصل عن أن مسلحي تنظيم #داعش أقدموا على إحراق عشرات المنازل التي غادرها سكانها في الموصل، وذلك بهدف منع تقدم #القوات_العراقية بعد فرار الآلاف من أحياء غرب المدينة.

من جهته، أعرب المتحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين عن قلقه إزاء نحو 800 ألف شخص، لا يزالون محاصرين تحت ظروف وصفها بالأكثر مأساوية، مشيراً إلى تلقي معلومات عن أن المدنيين يقتاتون على البذور للبقاء على قيد الحياة، وسط شح في مخزونات الأغذية وارتفاع الأسعار، ما يدفع الكثير من العائلات لتناول وجبة بسيطة واحدة في اليوم.

كما لفتت مصادر طبية إلى تسجيل عدد من الوفيات الناجمة عن تأثير النقص في الغذاء والأدوية.