من هو أمير داعش الذي قتلته الشرطة العراقية؟

أفاد ضابط في الشرطة العراقية، الاثنين، بأن قيادياً في تنظيم #داعش قُتل خلال اشتباكات مع قوات الشرطة في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال المقدم أحمد العنبكي، الضابط في #الشرطة_العراقية إن "مجموعة من عناصر داعش شنوا هجوماً منتصف ليل الأحد- الاثنين على حاجز للشرطة في منطقة الحاوي قرب الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين".

وأضاف العنبكي لـ"العربية.نت" أن "اشتباكات مسلحة اندلعت على إثر ذلك بين عناصر داعش وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل أبو محمد العبيدي، أمير داعش في حوض العظيم"، وهي منطقة تقع على بعد 70 كلم من شمال مدينة #ب‍عقوبة عاصمة محافظة ديالى.

وتابع العنبكي أن "بقية عناصر التنظيم لاذوا بالفرار دون وقوع إصابات في صفوف الشرطة".

وتزايدت حدة الهجمات التي يشنها في الغالب عناصر داعش على قوات الأمن العراقية والمقاتلين الموالين للحكومة والمدنيين في الأسابيع القليلة الماضية بمناطق شمال شرقي ديالى.

وفي منتصف عام 2014، سيطر "داعش" على مناطق واسعة في ديالى، ونفذت قوات من #الجيش_العراقي مدعومة من #التحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015.